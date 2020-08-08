Волочкова обнародовала редкие фото со съемок легендарного сериала

В 2004 года прима-балерина Большого театра попробовала себя в новом амплуа. Анастасия Волочкова сыграла главную роль в популярном сериале. Тогда девушка даже не могла себе представить, что "Место под солнцем" будут неоднократно транслировать на федеральных каналах.

Для съемок в многосерийной киноленте Анастасия Волочкова перевоплотилась в образ талантливой, но несчастной балерины Екатерины Орловой. Картина рассказывает, как молодая особа пытается узнать, кто из таинственных недоброжелателей расправился с ее возлюбленным.

Российским телезрителям сериал "Место под солнцем" запомнился и легендарным актерским составом. Помимо танцовщицы в съемках участвовали такие знаменитые артисты, как Максим Аверин и Людмила Чурсина.

Теперь прима-балерина вспоминает съемочный процесс с улыбкой. Анастасия Волочкова решила поделиться со своими подписчиками редкими кадрами, сделанными на съемочной площадке сериала.

"Режиссером этого фильма был замечательный Али Хамраев. А я исполняла главную роль. Актерский состав был выдающимся! Снимались в сериале и Александр Лазарев, Сергей Горобченко. Это такая память", – подписала архивные фотографии артистка.

С момента выхода сериала жизнь Анастасии Волочковой значительно изменилась. Многочисленная аудитория перестала ассоциировать танцовщицу со сценой и выдающимися сольными балетными партиями.

Имя примы-балерины чаще звучит в скандальных историях и неоднозначных ситуациях. Сейчас Анастасия занята оплатой нескольких штрафов, полученных за нарушение карантинных мер в период бушующей пандемии коронавируса.

Для того, чтобы закрыть долг перед государством, Волочкова выставила на аукцион свою купель. По словам Анастасии, вырученные деньги пойдут на погашение штрафов.