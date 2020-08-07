Актриса Лиза Моряк о работе с Кириллом и Дмитрием Нагиевыми: Вне камер не общались

Актриса Лиза Моряк рассказала о работе в ситкоме "Нагиев на карантине". Партнерами девушки на площадке были отец и сын – Дмитрий и Кирилл Нагиевы.

Лиза призналась, что играть с Дмитрием – одно удовольствие. Перед обаянием и чувством юмора знаменитости сложно устоять. Между тем, по словам Моряк, рядом с Нагиевым-старшим надо быть настороже: он только и ищет повод, чтобы подшутить.

Дмитрий, как более опытный коллега, делился с артисткой секретами поведения в кадре. "Повторял, что нужно все делать легче – не играть, а естественно существовать", – вспомнила артистка сериала "Нагиев на карантине".

Моряк не скрывает, что до начала съемок очень переживала. Девушка не была знакома с Дмитрием и его сыном Кириллом. Артистка опасалась, что на площадке мужчины будут общаться только между собой, а она окажется третьей лишней.

В сериале Лизе досталась роль возлюбленной Кирилла. От совместных сцен с Нагиевым-младшим у артистки остались противоречивые чувства. Моряк считает, что в кадре они вели себя слегка неуклюже, скованно. Дело в том, что экранные любовники в реальности вообще не общались.

Лиза Моряк поведала, что артисты работают по-разному. Кто-то для роли пытается установить контакт с коллегами, подружиться, другие, наоборот, заходят в кадр, отрабатывают эпизод, и все на этом, личное общение им не требуется. Кирилл Нагиев относится ко второму типу. Артистка призналась, что коллега по цеху подарил ей новый опыт: она приходила на площадку, выполняла задачу режиссера, не общаясь с Кириллом вне камер.