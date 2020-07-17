"Я стал забывать о жизни": Нагиев удивил поклонников откровенным заявлением

Сериал "Нагиев на карантине" расскажет зрителям о новой жизни их любимого актера. Шоумен попадает в совершенно другие условия. Он перестраивает график, хотя последние десять лет работал круглосуточно.
Из-за коронавируса ведущий выпадает из привычного ритма жизни и оказывается один на один с внутренними переживаниями. Теперь Дмитрий занимается домашними делами: поливает комнатные растения, сажает картошку, готовит.
Персонаж Нагиева так устает от заточения в квартире, что решается на крайние меры. Шоумен переодевается в курьера, чтобы попасть на закрытый корпоратив и прикоснуться к нормальной жизни.
Дмитрий Нагиев признался, что ему было тяжело играть подобного персонажа. Актер добавил, что мир искусства – это мир иллюзий, которые мы не можем воплотить в жизни.
"Я вдруг понял, что в последнее время крутился как белка в колесе и стал забывать о самой жизни. А она гораздо интереснее и красочнее всего, что я делаю в кадре", – откровенно заявил артист.
По словам Дмитрия, он пересмотрел свои взгляды на жизнь после участия в съемках сериала. Теперь Нагиев лишний раз подумает, надо ли ему куда-то бежать. Он отказывается от многих мероприятий, чтобы побыть дома или прогуляться в парке.
В картине "Любовь в нерабочие дни" герои дружно справляются с трудностями. Сценаристы придумали интересную сюжетную линию. Пока предприниматели пытаются преодолеть инерцию банка и семейный кризис, будущие молодожены озабочены проведением свадьбы в условиях карантина.
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