Мария Куликова из сериала "Склифосовский" высказалась о новом замужестве

Актриса сериала "Склифосовский" призналась, что оформлять отношения с избранником официально не собирается. Мария Куликова разочарована в институте брака.

Минувшей зимой стало известно, что у артистки роман с коллегой по цеху Виталием Кудрявцевым. Более того, выяснилось, что знаменитости уже живут вместе. Артисты познакомились в 2013 году на съемках мелодрамы "Слишком красивая жена". Поначалу Виталий и Мария дружили, а потом стали парой.

Кудрявцеву удалось найти общий язык с девятилетним сыном звезды сериала "Склифосовский" от прошлых отношений Иваном. Мария Куликова родила мальчика в браке с артистом Денисом Матросовым.

В свежем интервью Куликова сообщила, что официально оформлять отношения с Кудрявцевым не будет. Артистка не хочет возиться с оформлением документов. "Это мой пунктик – нигде ничего не фиксировать, ничего не заполнять!" – рассказала артистка сериала "Склифосовский".

Как вспомнила звезда, много лет назад, когда родился Иван, ей пришлось получать огромное количество бумаг. От справок у Марии голова шла кругом. Обивать пороги инстанций не хотелось, да и времени не было, ведь ребенок был на грудном вскармливании.

Мария Куликова призналась, что в официальном браке разочарована. Штамп в паспорте, по словам звезды, не имеет отношения к чувствам. Официальное замужество – это только формальность.