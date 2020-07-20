Сменившую имидж Марию Куликову не узнали поклонники

Актриса Мария Куликова избавилась от длинных локонов. Звезда сериала "Склифосовский" сменила имидж.

В личном микроблоге Мария Куликова опубликовала серию снимков, на которых она запечатлена с новой прической. Артистка сделала модное каре.

"Кажись... грядут большие перемены.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заинтриговала поклонников звезда сериала "Склифосовский". Связано ли решение кардинально сменить образ с новым проектом или с изменениями в личной жизни – остается только догадываться.

Недавно Виталий Кудрявцев заявил, что никогда не был в отношениях с Марией Куликовой. Артистам долгое время приписывали страстный роман. По словам актера, со звездой "Склифосовского" его связывала только работа. Дескать, он и Мария вместе снимались в нескольких проектах.

Впрочем, бывшая супруга Виталия Кудрявцева, Серафима Низовская, сообщила журналистам, что тот действительно встречался с Марией Куликовой. Более того, сын Серафимы и Виталия часто бывал в доме звезды сериала "Склифосовский". Мальчик подружился с наследником Марии, девятилетним Иваном.

Есть вероятность, что разлад в отношениях с Кудрявцевым подтолкнул Куликову к внезапной смене имиджа. Представительницы прекрасного пола частенько решают поменять прическу, пережив болезненное расставание.

Отметим, что подписчики Марии Куликовой новым образом любимицы остались довольны. Фанаты не сразу узнали артистку, которая, как показалось, даже помолодела.

"Девушка, вам точно скоро 43...???? Мне кажется, максимум 18...!!!", "Красиво как! Очень идет! Радуйте нас почаще фотографиями, пожалуйста! А вообще, как у вас настроение? Соскучились ужасно за вами 😍", "Новый образ у Вас Мария? Наверное готовитесь к новому проекту?)🎬😀", "Ой, не узнала сначала 😍", "Какая прелестная, новая. Эффектная. Отдых пошел на пользу. И новый образ тоже хорошо. Так держать!!!"," Прическа просто шикардосная! Вам идет очень 🤤", "Так непривычно что с прямыми волосами. Красотень😍", – написали поклонники звезды сериала "Склифосовский".