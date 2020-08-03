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Пропавшую с экранов звезду сериала

Пропавшую с экранов звезду сериала "Бедная Настя" Елену Корикову обвиняют в пластике и алкоголизме

Елена Корикова. Фото: Ali Magomedov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса давно не появляется на экране. Звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова, судя по всему, отодвинула актерскую профессию на второй план.
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Артистка появилась на свет в Тобольске 12 апреля 1972 года. Звезда отечественных теленовелл росла в неполной семье. Окончив школу, Елена Корикова поступила на актерское отделение ВГИКа. Мастером курса знаменитости был режиссер Сергей Соловьев.

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 Елена Юрьевна Корикова

Елена Юрьевна Корикова актриса, певица

Получив диплом вуза, Корикова начала активно сниматься. Впервые Елену заметили в фильме 1995 года "Барышня-крестьянка", между тем всенародную любовь артистке принес образ нежной и беззащитной Анны в сериале "Бедная Настя", который транслировался в 2003 году.

После выхода многосерийной ленты предложения посыпались на Корикову как из рога изобилия. Елена успевала не только работать в кино и сериалах, но и блистать в различных телешоу, например, "Две звезды", "Цирк со звездами" и других. Кроме того знаменитая блондинка снималась в клипах звезд отечественного шоу-бизнеса, таких как Валерий Леонтьев, Алла Пугачева и Дмитрий Маликов.

Внимание общественности было акцентировано на личной жизни знаменитости. Известно, что первой любовью Елены Кориковой был сын актрисы Екатерины Васильевой Дмитрий Рощин. Молодые люди учились на одном курсе. В 1993 году звезда "Бедной Насти" родила от возлюбленного сына, которого назвала Арсением. Рощин ребенка не признал и расстался к Кориковой.

Спустя время актриса стала женой писателя Дмитрия Липскерова. Этот брак прожил всего год. Затем звезду связывали отношения с кинематографистом Максимом Осадчим. Елена и Максим жили вместе десять лет, но до ЗАГСа так и не дошли. Знаменитость встречалась с теннисистом Маратом Сафиным и коллегой по цеху Сергеем Астаховым. Последний, к слову, на тот момент был женат.

Сейчас Елена Корикова редко появляется на публике и мало снимается. В последний раз зрители видели артистку в ленте "Круговорот" 2017 года. Звезда сериала "Бедная Настя" старается не рассказывать о личной жизни. Между тем, как-то раз в соцсетях случайно обмолвилась, что вышла замуж.

На данный момент Корикова живет на две страны, в Черногории она приобрела жилплощадь. Артистка стала очень религиозна.

Отметим, что скрытность Елены провоцирует появление слухов. Год назад, например, артистку заподозрили в пластике. В соцсетях ее обвинили в злоупотреблении уколами красоты. Звезда сериала "Бедная Настя" отреагировала на выпад недоброжелателей резко и пригрозила судом. Также завистники постоянно обсуждают пристрастие артистки к алкоголю. Стоит сказать, что у недругов Кориковой нет ничего, что доказало бы ее зависимость. Сама звезда теленовеллы категорически отрицает слухи.

Автор: 3 августа 2020, 16:49 Источник: "Комсомольская правда" • Требует проверки
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Елена Корикова стала вдовой

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