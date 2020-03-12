Сделано заявление о шансах звезды сериала "Зачарованные" победить рак

О том, насколько велики шансы звезды победить недуг, высказался врач хирург-онколог Гиндуллин Артур Римович. "Побороть рак молочной железы с четвертой стадии можно, но необходимо своевременное обращение к специалисту врачу хирургу-онкологу для определения объема оперативного вмешательства и дальнейшей тактики лечения", – заявил специалист,
"Одним из основных методов лечение рака молочной железы является хирургическое лечение. Также лечение может включать: лучевую терапию, лекарственное лечение, гормонотерапию, химиотерапию и таргетную терапию. По статистическим данным, 78% пациентов продолжают жить спустя год после постановки диагноза. Прогноз обычно зависит от своевременности обнаружения опухоли. Единственным реальным спасением в наши дни является лишь своевременная диагностика онкологических заболеваний", – резюмировал Римович.
Сама Доэрти признавалась, что диагноз навсегда изменил ее жизнь. Но помимо очевидных недостатков у сложившейся ситуации нашлись и плюсы. Так, недуг еще сильнее сблизил актрису с супругом.
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