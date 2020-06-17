Съемочную группу сериала "Чики" обстреляли неизвестные: Было отправлено 13 пуль

Актриса рассказала о сложностях, с которыми столкнулись создатели сериала "Чики". Картина, в которой участвовала Ирина Горбачева, снималась в Кабардино-Балкарии, в городе Прохладный.

Когда киношники начали работу, по населенному пункту прошел слух о том, что москвичи приехали снимать фильм эротического содержания. Ортодоксально настроенные жители обозлились.

"В съемочную группу было отправлено 13 пуль. И я не преувеличиваю", – рассказала Ирина Горбачева. По ее словам, процесс работы над сериалом "Чики" был не менее захватывающим, чем сюжет. Артистка жалеет, что никто не догадался снять о нем фильм.

Когда ситуация прояснилась, часть жителей Прохладного извинилась перед киношниками. Для гостей из Москвы устроили концерт. Актриса полагает, что сериал получился колоритным именно благодаря атмосфере, которая царила в городе.

Ирина Горбачева отметила, что вместе с режиссером Эдуардом Оганесяном долго искала платформу, которая согласилась бы купить сериал "Чики". Объяснить, почему зрителям будет интересно наблюдать за проститутками, которые собрались открыть фитнес-клуб, оказалось сложной задачей.

Во время съемок тоже было непросто: в кадре постоянно находился ансамбль из четырех и более человек. Приходилось делать в два раза больше дублей, чем при съемке пары артистов. "Зато когда у актеров начинается "химия", начинаешь летать в некоторых сценах, импровизировать, шутить", – добавила Ирина Горбачева.