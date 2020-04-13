"У них нет второго дубля!": Мария Куликова преклоняется перед врачами

По словам Марии Куликовой, готовясь сыграть Марину Нарочинскую, она прочла много медицинской литературы. Например, книгу британского нейрохирурга Генри Марша "Не навреди".
Его размышления и воспоминания позволили Марии понять, как сложно бывает медикам. "У них, в отличие от нас, нет второго дубля!" - рассудила Куликова. Артистка преклоняется перед врачами.
Она уверена, что герои сериала "Склифосовский" в борьбе с опасной заразой оказались бы на передовой. Мария подчеркнула, что лента повествует о прекрасных врачах, именно поэтому картину так любят зрители.
Звезда сериала "Дневник доктора Зайцевой" Яна Крайнова заверила журналистов, что медики проявляют героизм каждый день. Эту профессию нужно прославлять в кино и сериалах, особенно в нашей стране, где доходы докторов значительно ниже, чем в других государствах. Несмотря на мизерные зарплаты, отечественные врачи совершают подвиги, сталкиваясь с угрозой заражения СOVID-19, сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, что сериал "Склифосовский" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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