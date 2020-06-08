Звезда "Папиных дочек" Мельникова рассказала о пережитой депрессии: Новая жизнь с орущим ребенком на руках

Знаменитость и ее супруг актер Артур Смольянинов воспитывают двоих детей. Старшему наследнику пары уже четыре, а младшему – только год.
По словам Дарьи Мельниковой, к первым родам она активно готовилась. Звезда сериала "Папины дочки" изучила все, что касается появления малыша на свет. Между тем, по словам артистки, оставшись наедине с новорожденным, она испытала шок.
"В первый раз я знала все о родах, очень готовилась, но ничего не знала о том, что будет после… А после случилась совершенно новая жизнь с орущим ребенком на руках", – призналась Дарья Мельникова.
Артистка столкнулась с послеродовой депрессией и очень тяжело из нее выходила. Звезда "Папиных дочек" боялась, что появление второго ребенка тоже будет сопровождаться переменами в психологическом состоянии. Чтобы избежать повторения депрессии, Дарья основала сообщество родителей в "Инстаграм".
Мельникова подчеркнула, что микроблог помог ей прийти в равновесие и найти дело, которое ее увлечет. По словам Дарьи, создавать материалы для блога может любой желающий. Для этого необходимо выполнить ряд несложных действий.
Звезда сериала "Папины дочки" подчеркнула, что она и другие члены сообщества ни к чему не призывают и не агитируют. Участники клуба делятся опытом и обсуждают проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе воспитания.
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