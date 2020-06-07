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Сериалы
Путин не смог оторваться и всю ночь смотрел сериал

Путин не смог оторваться и всю ночь смотрел сериал

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool, Кремлевская служба/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ровно 20 лет назад на российском телевидении появилась главная работа Александра Митты. Его многосерийная кинолента, рассказывающая о жизни советского военного гарнизона, покорила сердца многих телезрителей, в том числе и Президента страны.
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Несколько десятков лет назад лента Александра Митты "Граница. Таежный роман" стала новым словом в отечественном киноискусстве. Прошло уже около 20 лет, а разговоры о нашумевшем сериале все не утихают.

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Кинокритики отмечают, что такой фурор был просто обеспечен "Границе". Ведь в съемках сериала задействовали самых популярных актеров тех лет. По слухам, за сценарий данной ленты многим сценаристам даже пришлось побороться и выгрызть право на начало съемки.

Митта признается, что изначально сериал забраковали и сказали, что подобный сценарий нельзя реализовывать на российском телевидение. Александру очень повезло, так как главное решение должен был принять генеральный директор Первого канала, который и распорядился начинать процесс.

"Нам объявили, что мы написали какой-то черный триллер про армию. Нас закрыли, но спас нас Константин Львович. Он прочитал сценарий и сказал немедленно запускать", – вспоминает сценарист Зоя Кудря.

Напомним, что чутье Константина Эрнста не подвело. "Границу" посмотрел даже Владимир Владимирович. После выхода сериала состоялась официальная премия награждения, на которой Путин искренне сказал, что гордится данным произведением российского кинематографа.

Президент отметил, что посмотрел сериал за одну ночь и еще потом долгое время пересматривал любимые моменты и удачные кадры.

Автор: 7 июня 2020, 14:59 Источник: Starhit ✓ Надежный источник

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