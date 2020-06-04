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Сериалы
Егор Корешков прокомментировал обвинения в пиар-романе с Полиной Максимовой: Замучили

Егор Корешков прокомментировал обвинения в пиар-романе с Полиной Максимовой: Замучили

Егор Корешков. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Полина Максимова и Егор Корешков начали встречаться во время съемок сериала "257 причин, чтобы жить". В Сети сомневаются в чувствах пары. Интернет-пользователи полагают, что у знаменитостей пиар-роман.
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По словам Корешкова, он часто читает о том, что его отношения с Максимовой – фикция. От подобных обвинений артист и его возлюбленная устали. "Нас настолько замучили этими новостями и вопросами, что проще промолчать, чем вступать в полемику", – призналась звезда сериала "257 причин, чтобы жить".

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Полина Максимова и Егор Корешков самоизоляцию провели вместе. Артист поведал, что высвободившееся из-за карантина время посвятил саморазвитию: освоил программу для написания музыки и подтянул иностранные языки. Также Егор занялся ремонтом.

Корешков также признался, что он очень внимательный ухажер: по крайней мере, так говорит Максимова. Егор знает, как порадовать любимую. Например, звезда сериала "257 причин, чтобы жить" может приготовить избраннице ужин или сыграть для нее на музыкальном инструменте.

За время карантина Максимова и Корешков вдоволь насладились обществом друг друга. Артисты понимают, что после снятия ограничений начнутся рабочие будни, и проводить так много времени вместе они уже не смогут.

Автор: 4 июня 2020, 11:04 Источник: PeopleTalk ✓ Надежный источник

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