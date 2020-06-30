Звезда сериала "Воронины" Дужников сделал трогательное фото с семьей: Всегда грустно уезжать

Рассказывать о личной жизни 47-летний Дужников не любит. В личном микроблоге артист предпочитает отчитываться о рабочих моментах, а также демонстрирует совместные фото с коллегами.
Впрочем, накануне Станислав Дужников сделал исключение. Артист выложил снимок, на котором запечатлен с родственниками. В кадре звезда сериала "Воронины" позирует на фоне деревенского дома. Рядом с актером стоит сестра Карина, племянник Борис и соседка Татьяна. Отметим, что на природе артист сильно загорел. Видимо, знаменитость много времени провела на воздухе.
Отметим, два года назад Дужников решил восстановить дом бабушки в селе Старое Шайгово в Республике Мордовия. Именно там прошло детство знаменитости и состоялся актерский дебют. Впервые Станислав вышел на сцену в постановке "Золушка". Будущая звезда играла мачеху.
"Всегда радостно приезжать домой. И всегда грустно уезжать", – призналась звезда сериала "Воронины". В комментариях поклонники поддержали мысль артиста. "Стас, как я Вас понимаю 😣 Дорога домой короче той, которая ведет из дома 😭 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Главное, что есть куда, и конечно, к кому, приезжать. 🌹🌹🌹", – рассуждали пользователи Сети.
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