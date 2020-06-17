Звезду сериала "Воронины" Анну Данькову обокрали в Москве

Актриса театра и кино совершала покупки в одном из продуктовых магазинов Москвы. Неожиданно 45-летняя Анна Данькова поняла, что не может найти телефон. Звезда сериалов проверила сумку и карманы, смартфон исчез.
Анна обратилась в правоохранительные органы. По словам полицейских, артистка стала жертвой карманника, который орудовал в супермаркете. Добычей злоумышленника стал iPhone XS Max.
Анна Данькова успела заблокировать банковские карты, которые были привязаны к гаджету. Счета знаменитости остались неприкосновенными. Стражи порядка проводят проверку и уточняют детали происшествия.
Напомним, Анна Данькова известна отечественному зрителю благодаря работе в сериалах "Воронины", Закон и порядок", "След", "Филатов" и других. Также знаменитость состоит в труппе театра "Содружество актеров Таганки".
Кроме того, Данькова является профессиональной вокалисткой. Анна, к слову, исполняла песню "Ты лети, лети, кибитка" для сериала "Кармелита".
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