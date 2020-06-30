Похудевшая Ирина Пегова спровоцировала жаркие споры в Сети

Звезда сериала "Акушерка" заметно похудела. Свежее фото Ирины Пеговой вызвало жаркие споры в Сети.

В последнее время поклонники не узнают артистку. Знаменитость продолжает сбрасывать вес благодаря физическим нагрузкам и смене рациона. Ирина Пегова активно занимается бальными танцами. Это увлечение звезда сериала "Акушерка" приобрела во время съемок шоу "Танцы со звездами".

Хобби идет на пользу фигуре Пеговой. На новом фото, которое Ирина опубликовала в личном микроблоге, ее сложно узнать. Артистка позирует за рулем собственного авто. Знаменитость демонстрирует букет пионов.

Актриса отметила, что цветы купила себе сама, дескать, не смогла пройти мимо великолепных бутонов. "Осторожно! Блондинка за рулем!" - пошутила знаменитость.

Перемены во внешности звезды сериалов спровоцировали бурную дискуссию в комментариях. Подписчики разделились на два противоборствующих лагеря. Одни отметили, что похудение не к лицу Пеговой, мол, пышные формы добавляли ей очарования. Другие, наоборот, выразили мнение, что лишний вес – это синоним нездоровья. Избавляться от него надо обязательно.

"Ого, Вы похудели! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Только зачем?", "Может фото такое? согласна с Вами Ирина красивая, как есть, я ее обожаю!!!😘", "Странный вопрос, много причин сбросить вес, и в первую очередь здоровье)", "Нет не странный, она прежде всего актриса, и ее принимают за ее образ, похудеет и будет как все, скучно", "Она в любом случае не как все, и ее похудание не так сильно меняет образ, как, скажем, у Кортунковой. Основные моменты шарма остались. А полнота вредна, прежде всего сердцу. Не говоря о том, что стройность украшает", – рассуждали поклонники Ирины Пеговой.