Пегова сравнила себя с лох-несским чудовищем: Костюм-бомба!

В прошлом, 2019 году, артистка снималась в картине "Одесский пароход". Режиссером фильма являлся Сергей Урсуляк. В ленте Ирине Пеговой досталась необычная роль. Правда, по словам артистки, в финальном монтаже ее героини практически нет – многое вырезали.
В личном микроблоге Пегова опубликовала кадры со съемок картины "Одесский пароход". На снимках Ирина облачена в пушистую шубу с капюшоном. Знаменитость с головой укутана в меха.
"Костюм-бомба! Лох-несское чудовище. Хоть оно лысое, но не сегодня…" – прокомментировала внешний вид своей героини Ирина Пегова. Артистка добавила, что специально выставила это фото на всеобщее обозрение. В фильме "Одесский пароход" ее героиню не разглядеть.
По словам знаменитости, в ее профессиональной карьере это не первый случай, когда у ее персонажа урезают экранное время, либо герои вообще не попадают в финальный монтаж. Пегову полностью вырезали, по крайней мере, из двух картин.
"Ирочка, как они могли вырезать такое чудо?) Вы великолепны в этих мехах👏🏾😉(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "🔥чукча в чуме ждет рассвета! Ждем выхода фильма с вашим участием🌸", "Очень даже мило! Вы здесь на школьницу из совка похожи... были такие, в основном очень дельные и активистки!!)))) Как раз у Усуляка я Вас запомнил, Вы там хоть и коротко, но ярко!!! Благодаря вот такому образу!!! 😉", – отреагировали на признание Ирины Пеговой фанаты.
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