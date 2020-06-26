Ирина Пегова показала редкое студенческое фото: Совсем не изменилась

Актриса поделилась воспоминаниями с поклонниками. Звезда сериала "Акушерка" Ирина Пегова показала памятный снимок.

По словам заслуженной артистки России, кадр был сделан 20 лет назад, во времена учебы в ГИТИСе. Актриса занималась в мастерской Петра Фоменко. На четвертом курсе Ирина Пегова играла в постановке по книге Бориса Вахтина "Одна абсолютно счастливая деревня".

Артистка запечатлена в окружении коллег. Ирина Пегова держит на коленях баян. Рядом с ней расположился Петр Фоменко – театральный режиссер положил голову на музыкальный инструмент. На фото можно разглядеть молодых коллег звезды сериала "Акушерка", в том числе Евгения Цыганова и Полину Агурееву.

"Ой, какая фотография! По мне видно, как мне хорошо", - отметила Ирина Пегова.

Подписчиков архивный снимок удивил. Пользователи Сети отметили, что за 20 лет артистка почти не изменилась.

"А как будто сегодня.. Вы совсем не изменились! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Во всех вы образах, Ирина хороши👏", "Сегодня посмотрела этот спектакль по Культуре, очень достойный. Когда-то надо было несколько месяцев ждать очереди взять билет. Тогда не захотелось.👏👏", "Никого не знаю ☺️,кроме вас😍. А вы все такая же-красоточка💗", – сообщили фанаты Ирины Пеговой.