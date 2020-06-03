Ирина Горбачева высказалась о новом сериале "Чики": Про жизнь, на которую никто не хочет смотреть

Картина расскажет историю жительниц провинциального городка, которые занимаются проституцией. По словам Ирины Горбачевой, сериал "Чики" поднимает очень сложную тему: имеют ли жрицы любви право на счастье?
Артистке интересно, как проект встретят зрители, ведь отношение к представительницам древнейшей профессии чаще всего негативное. Ирина Горбачева подчеркнула, что, рассуждая на тему продажной любви, некоторые люди придерживаются средневековых взглядов.
По словам знаменитости, съемки сериала "Чики" проходили в Кабардино-Балкарии, в городе Прохладный. Локация оказалось очень колоритной: местные пейзажи хорошо смотрятся в кадре. Жители в большинстве своем тепло встретили съемочную группу, однако без неприятностей не обошлось.
"Люди говорят: "Эй, зачем снимаете у нас здесь про проституток?" И ты понимаешь, что в целом это и есть отображение мира, про который мы делаем историю, про жизнь, на которую никто не хочет смотреть", - отметила Ирина Горбачева.
Напомним, премьера теленовеллы "Чики" назначена на 4 июня. Картину можно будет смотреть на онлайн-сервисе More.tv.
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