В Сети активно обсуждают трейлер сериала "Чики": Лапенко и Горбачева – огонь!

Онлайн-сервис More.tv обнародовал первый трейлер нового сериала "Чики". Главные роли в теленовелле исполнили Антон Лапенко и Ирина Горбачева.

Видео демонстрирует самые зрелищные моменты картины. Судя по ролику, в сериале "Чики" будет и драматическая составляющая. В тизере, который вышел ранее, авторы акцентировали внимание на комедийной стороне проекта.

Сериал "Чики" повествуют о жительницах провинциального городка. Девушки занимаются проституцией. В какой-то момент подруги решают выйти из преступного дела и открыть фитнес-клуб.

На пути к цели героини сталкиваются с проблемами. Окружающие не понимают девушек. К тому же идея бывших сотрудниц борделя не по душе криминальному авторитету. Злодей на многое готов, чтобы помешать им.

Роль одной из экс-проституток исполнила артистка Ирина Горбачева. Именно ее героиня, вернувшись в родной городок из Москвы, уговаривает подруг начать свое дело. Также в сериале "Чики" можно увидеть популярного в "Инстаграм" и "Ютуб" артиста Антона Лапенко. Премьера теленовеллы назначена на 4 июня.

Трейлер сериала "Чики" активно обсуждают пользователи Сети. "Как же Антону идет форма... ему все идет, но это просто", "Лапенко и Горбачева – огонь!", "Драка Лапенко, хм что-то интересное", "Что то похожее уже было, лет десять назад", "Обидно что Лапенко начал сниматься не в тех фильмах", "Ну просто прекрасный пример для подрастающих девочек! Браво брависсимо (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишут комментаторы.