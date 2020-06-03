Звезда сериала "Ольга" Сергей Романович рассказал о рождении первенца

Актер из сериала "Ольга" признался, что впервые стал отцом. Пополнение в семье Сергея Романовича произошло два месяца назад.

По словам 27-летней звезды, роль папы его многому научила. Сергей теперь на многие вещи смотрит по-другому.

Романович понял, что родительство – хорошая школа терпения. Звезда сериала "Ольга" призналась, что в своих ожиданиях по поводу ребенка сильно ошибалась. Чтобы яснее отразить свою мысль артист привел в пример успешного предпринимателя, которому все завидуют. Со стороны кажется, что работать на себя – одно удовольствие. Между тем любой бизнесмен скажет, что собственное дело – это круглосуточная головная боль.

"Но все эти проблемы, бизнесы и прочие дела – рядом не стояли с пятью килограммами, которые лежат в маленькой черной колясочке", - поделился Сергей Романович.

По словам артиста, если проявить безответственность в бизнесе, можно потерять только деньги. Однако наплевательское отношение к воспитанию своего чада грозит большими потерями, например, можно лишиться счастливой старости, в которой о тебе заботятся и любят. Звезда сериала "Ольга" считает, что обязательно надо инвестировать в свою семью то, что хочешь получить в будущем.