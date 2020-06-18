Стилист Корабель указала на модный промах Пеговой: обувь старухи Шапокляк

Звезда сериала "Акушерка" 18 июня празднует 42-летие. Ирину Пегову многие стилисты называют иконой стиля. Между тем и у артистки бывают модные промахи.

Популярный стилист Марина Корабель оценила несколько образов актрисы сериала "Акушерка". Наряды Ирины Пеговой подверглись детальному разбору.

Среди прочих стилист оценил летнее оранжевое платье артистки. К нему Ирина подобрала черные туфли с ремешком на подъеме стопы и сумку в тон. По словам Марины Корабель, наряд ассоциируется с чем-то радостным, сразу возникают мысли об отдыхе и море.

"Мне нравится в этом платье то, что оно силуэтное, но в тоже время свободное, есть драпировка, правильная длинна – немножко приоткрыты щиколотки. Есть горизонтальные линии, которые являются рисунком на ткани – это смотрится не так просто", – рассудил эксперт.

Положительно стилист оценил укладку Ирины Пеговой. Низкий хвост, по словам Корабель, смотрится лаконично. В обычной жизни "дом" на голове – это некрасиво. Приглушенный макияж в данном случае тоже идеально работает на образ.

Марина считает, что Ирине необходимо подобрать другую обувь. Например, открытые босоножки, или закрытые туфли, но светлых тонов: идеально – бежевый или кремовый. Модель же, которую подобрала Пегова, сравнили с обувью старухи Шапокляк.

Эксперт в области моды отметил, что в даже в трендовых вещах можно выглядеть нелепо. С обувью Пеговой как раз такой случай. Корабель уверена, что туфли "под старину" хорошо будут смотреться с современными, базовыми нарядами.