Почему Левин из "Интернов" исчез с экранов

После выхода на экраны сериала "Интерны" актер Дмитрий Шаракоис стал знаменитостью. Его герой Борис Левин очень полюбился зрителям. Однако роль интеллектуала-медика пока самая яркая в карьере артиста.

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