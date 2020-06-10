Боня жестко ответила высмеявшей ее Самбурской: Актрисулька

Ведущая Виктория Боня ответила на критику актрисы Настасьи Самбурской. Ранее звезда сериала "Универ" высмеяла теледиву и обвинила в злоупотреблении уколами красоты.

Внешность 40-летней Виктории Бони часто становится предметом бурной дискуссии в Сети. Звезду упрекают в том, что она увлекается омолаживающими инъекциями, но отрицает этот факт.

Виктория твердит, что четыре года назад действительно делала уколы красоты, но отказалась от этого способа борьбы с морщинами. По словам Бони, филлеры изуродовали лицо: щеки стали ассиметричными. Пришлось потратить много времени и денег, чтобы вернуть естественный вид.

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская Виктории Боне не верит. В личном микроблоге она опубликовала ролик, где высмеяла телеведущую. Настасья хорошенько прошлась по внешности Виктории и упрекнула в неискренности.

Боня нападок звезды сериала "Универ" не стерпела. Теледива записала видеоответ Самбурской. По словам Виктории, есть несколько типов женщин. Первые выглядят "как чмошницы" и очень довольны собой. Вторые нежные и женственные от природы. Третьи могут позволить себе быть ухоженными и красивыми. Боня, судя по всему, причислила себя к последним.

Обвинения Самбурской в отсутствии мимики из-за пластики теледива опровергла. Звезда готова в любой момент продемонстрировать подвижность своего лица, например, наморщить нос или лоб.

Боня подчеркнула, что научилась управлять мимикой, и этот навык позволяет ей сохранить молодость. Виктория добавила, что Настасья как артистка обязана "владеть лицом". Мэтры кино отлично справляются с этим.

Боня усомнилась в профпригодности Настасьи и назвала ее "актрисулькой". "Если ты можешь отключить свою мимику благодаря тому, что ты ее контролируешь, а другим кажется, что ты вся на пластике и подтяжках, значит, ты работаешь над собой", – резюмировала Виктория Боня.