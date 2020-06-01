Экс-муж Горбачевой признал измену и осудил откровенность артистки у Дудя

Актер Григорий Калинин прокомментировал слова экс-супруги и коллеги по цеху Ирины Горбачевой. Бывшей жене, по словам артиста, не стоило говорить так откровенно.

В недавнем интервью журналисту Юрию Дудю актриса Ирина Горбачева рассказала о причинах расставания с мужем. Знаменитость поведала, что ушла от супруга, узнав об измене. Артистка увидела переписку Григория с другой женщиной. Ирина пыталась простить избраннику предательство, но у нее ничего не вышло.

По словам Григория Калинина, расстаться на дружеской ноте с женой он не смог. После развода артисты не общаются.

Интервью Горбачевой актер считает ошибкой. "И лично мне кажется, выворачивать душу на такую аудиторию неправильно, какой бы искренней ты ни была", – сказал Калинин, подчеркнув, что шоу Юрия Дудя смотрят миллионы людей. Григорий считает, что такие личные темы можно обсуждать только с близкими. Сам актер на провокационные вопросы отвечать отказался бы.

Между тем факт измены Григорий Калинин отрицать не стал. Артист добавил, что в браке происходят подобные эпизоды. "Это всегда больно и неприятно", – рассудил экс-муж Горбачевой. Калинин добавил, что ему тоже когда-то были неверны, это стало для него определенным опытом. Григорий Калинин считает, важно то, что подтолкнуло к адюльтеру, например, это может быть спонтанная страсть под воздействием алкоголя, либо сильная влюбленность. Также артист уверен, что женские и мужские измены – это разные вещи.