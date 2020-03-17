"Одно сплошное пи": звезда сериала "Шторм" о телеверсии картины

Теленовелла режиссера Борис Хлебникова "Шторм" очень смелый проект по меркам отечественного телевидения. В нем затрагивается довольно острая тема, также в сериале много нецензурной лексики. По словам Максима Лагашкина, матерщина в "Шторме" к месту и всегда оправдана.
Максим добавил, что в картине есть сцена, где его персонаж говорит исключительно матом. Как этот эпизод будут показывать не ТВ, где цензура и ненормативная лексика под запретом, артист не понимает. Ведь даже вырезать его не получится: сцена финальная, и без нее никак. "Я даже представить не могу, как ее будут запикивать. Получится одно сплошное пи", – сказал артист.
Также Лагашкин рассказал, как снимались эпизоды, в которых его герой употребляет алкоголь. Естественно, вместо водки артистам наливали обычную воду. Максим отметил, что глупо думать, что кто-то на площадке будет пить по-настоящему. Рабочий день артиста длится 12 часов минимум, один эпизод с распитием горячительных напитков может сниматься весь день. "И чего теперь, весь день ходить подшофе?" – отмечает Максим Лагашкин. Между тем звезда не исключает, что есть актеры, которые предпочитают реально выпивать в кадре, для большего реализма, так сказать, но на съемках сериала "Шторм" такого никогда не было, сообщает u24.ru.
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