Виктория Исакова превратилась в безжалостного убийцу

Премьера теленовеллы состоится на видеосервисе START в мае. Дата выхода "Надежды" пока уточняется. Автор идеи ленты – Алексей Троцюк, режиссер – Елена Хазанова.
Остросюжетный боевик рассказывает о молодой женщине по имени Надежда. На первый взгляд, у героини все обычно. Она замужем, воспитывает дочь-подростка, работает стюардессой в частной авиакомпании. Между тем у Надежды есть секрет: она живет двойной жизнью.
Работа бортпроводницей – прикрытие, на самом деле хрупкая героиня является профессиональным киллером. Много лет Надя выполняет поручения человека, который когда-то вытащил ее из тюрьмы. Однако в последнее время героине все сложнее обманывать близких, она устала быть наемным убийцей.
Популярные темы форума
Жена стала выпивать.
Хочу богатого мужика
Куда пропала Лиона?
Анатолий
Нужен совет
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Не помыла руки
Обращение президента
Здоровье
Говорит, что любит, а по факту...