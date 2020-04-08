Разрушенный брак и 10 лет тюрьмы: как сложилась жизнь звезд сериала "Королек – птичка певчая" 1986 года

В ранней молодости Айдан Шенер работала моделью. В 18 лет Шенер, получила титул "Мисс Турция 1981". После участия в конкурсе красоты девушку заметили продюсеры. Какое-то время красавица снималась в рекламе, получала эпизодические роли в кино.
Пиком карьеры для Айдан Шенер стали съемки в сериале "Королек-птичка певчая". Картина прославила девушку далеко за пределами Турции, вместе с тем разрушила ее личную жизнь.
До съемок в теленовелле, в 1983 году, Айдан Шенер вышла замуж за футболиста Айхана Акиба. У пары появилась дочь Эджем. Супруги жили мирно ровно до того момента, как на экраны вышел "Королек". Айхан Акиба тяготился известностью жены, он ненавидел ее фанатов и постоянно ревновал. Как-то раз муж даже подарил Айдан паранджу. Долго эти отношения длиться не могли. В 1991 году пара рассталась. Несмотря на то, что у Шенер было много поклонников, замуж во второй раз она так и не вышла.
Сегодня звезда сериала "Королек-птичка певчая" много снимается. Также она часто появляется в популярных шоу, телепередачах, рекламе.
В свободное от работы время Айдан Шенер спасает бездомных животных. Звезда является волонтером благотворительной организации.
57-летняя артистка выглядит потрясающе. Шенер уверяет, что не делала никаких пластических операций, между тем поклонники считают, что знаменитость лукавит.
Главную мужскую роль в сериале "Королек – птичка певчая", красавца Кямрана, сыграл Кенан Калав. В молодости статный брюнет был моделью, с середины 80-х до начала 90-х Кенан снимался в кино. Продюсеры на многое были готовы, чтобы получить Калава в свой фильм.
Карьера артиста прервалась в ноябре 1990 года. Звезду сериала "Королек – птичка певчая" арестовали в аэропорту Барселоны. Стражи порядка обнаружили в чемодане знаменитости два с половиной килограмма героина. Кенан Калав получил десять лет тюрьмы.
Близкие не отвернулись от артиста. Они добивались освобождения Кенана, даже обращались к испанскому монарху. После шести лет заключения знаменитость вышла на свободу. В Испании артист открыл ресторан, который успешно работает и сегодня.
Актер из сериала "Королек – птичка певчая" был дважды женат. С Несре Тан он расписался в 1989 году. Супруга подарила Кенану сына Канкурта. После 17 лет совместной жизни пара развелась. В 2006-м артист вновь женился. Вторую избранницу знаменитости зовут Есиме Сайенсои. Теперь Кенан Калав живет на две страны: в Турции он снимается в кино, а в Испании занимается бизнесом. Напомним, смотреть сериал "Королек – птичка певчая" онлайн можно на Ютуб.
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