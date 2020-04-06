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Сериалы

Пять теленовелл для любителей сериала "Великолепный век"

Кадр youtube.com
Исторический сериал "Великолепный век" выходил на экраны с 2011 по 2014 год. Теленовеллу смотрели во всем мире, а играющие в ней актеры в одночасье стали звездами международного масштаба. Весть о завершении картины очень расстроила поклонников. Фанаты до сих пор то и дело пересматривают историю отношений Сулеймана I и его рыжеволосой наложницы. Между тем в Сети можно найти множество фильмов, которые ничем не уступают "Великолепному веку".
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Королек птичка певчая

Сериал "Королек птичка певчая" вышел на экраны в 2013 году. Одну из главных ролей в теленовелле сыграла звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит. Картина является современной версией знаменитой истории любви, которая была так популярна 80-е годы прошлого века.

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Великолепный век – 4 сезон (сериал)

Сериал "Королек птичка певчая" рассказывает о молодой девушке Фериде, которая рано осиротела. Героиня приезжает на каникулы к тете и влюбляется в своего двоюродного брата Кямрана. Со временем выясняется, что любовь Фериде взаимна. К сожалению, быть вместе влюбленным мешают интриги и многочисленные препятствия.

Черная любовь

Сериал вышел на экраны в 2015 году. В нем также играет артист из "Великолепного века" Бурак Озчивит.

Сюжет сериала "Черная любовь" строится вокруг молодой девушки Нихан. Героиня выросла в роскоши, между тем у ее отца в последнее время финансовые трудности. Красавица влюбляется в наследника местного парикмахера Кемаля. Парень отвечает ей взаимностью. К сожалению, на пути к счастью у Нихан и Кемаля много преград. На девушку положил глаз Эмир – наследник очень влиятельного человека, парень всегда получает желаемое и не терпит отказа.

Курт Сеит и Александра

Сценарий сериала создан на основе одноименного романа Нермин Безмен. Картина увидела свет в марте 2014 года.

Главный герой Курт Сеит родился в богатой крымскотатарской семье. Он уважает традиции и собирается жениться на мусульманке. Во время бала он знакомится с русской девушкой Александрой. Курт влюбляется, его чувства оказываются взаимными.

Герой предан российскому императору Николаю II, ради государя он отправляется в Карпаты. Получив травму Сеит возвращается в Петроград. Там его встречает Октябрьская революция.

Лояльному к императору персонажу приходится бежать. Он увозит с собой Александру. В доме отца Курта с русской невестой не принимают. Влюбленные отправляются на корабле в Стамбул. Там пара начинает новую жизнь.

Запретная любовь

Сериал "Запретная любовь" выходил на экраны с 2008 по 2010 год. В нем снялась популярная турецкая актриса Небахат Чехре, известная как Валиде-султан из сериала "Великолепный век".

Бизнесмен Аднан Зиягиль потерял жену. 11 лет он не может смириться с потерей. Он воспитывает дочь Нихаль и сына Бюлента. Также в доме вдовца живет его племянник Бехлюль и полуфранцуженка-няня. Размеренная жизнь Аднана меняется, когда он встречает молодую девушку по имени Бихтер. Зиягиль вновь влюбляется.

Великолепный век. Империя Кесем

Теленовелла является продолжением саги о правителях Турции. Картина посвящена жизни Махпейкер – Кесем, любимой супруги султана Ахмета I. За 14 лет рядом с правителем она родила 13 детей. Настоящая власть пришла к Кесем после смерти супруга. Героиня, находясь вдали от дворца, смогла удачно выдать замуж дочерей, тем самым обретя сильных союзников. После череды событий она становится самой влиятельной женщиной Османской империи. 

 Напомним, что сериал "Великолепный век" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Dомашний"

Автор: 6 апреля 2020, 19:08

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