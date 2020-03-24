С треском провалившуюся Миронову подвинула Пегова

Буквально через неделю после начала трансляции
"В шаге от рая" переместили вниз по сетке вещания: теперь сериал будет выходить
не в прайм-тайме – наиболее активное время просмотра, а ночью. Между тем зрители
увидели только половину эпизодов первого сезона.
Сериал "В шаге от рая" руководство канала решило заменить повтором второго сезона ленты "Акушерка". Провалившуюся в эфире Марию Миронову подвинет Ирина Пегова, исполнившая в мелодраме о медиках главную роль. На этой неделе запланирован выход восьми эпизодов картины.
Напомним, что многосерийный фильм "Акушерка" рассказывает о главвраче роддома Татьяне Скворцовой. Во второй части теленовеллы героиня Ирины Пеговой достигла всего, о чем можно мечтать: взрослый ребенок, любимый мужчина и хорошая работа. После череды личных неудач Татьяна не верит своему счастью. В какой-то степени предчувствие не обманывает Скворцову: избранник скрыл от нее важные факты своего прошлого.
Популярные темы форума
Хочу найти мужика
А вы уже сходили в ашан?
Коронaвирус - это миф?
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Куда бы вы сейчас поехали?
А вы смотрите Док Ток?
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
Как не заболеть?