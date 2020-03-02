"Я обнимаю себя": больная раком звезда "Зачарованных" нашла слабое место недуга

Актриса Шэннен Доэрти, прославившаяся ролью в сериале "Зачарованные", рассказала, как переживает рак. Публикацию она разместила в своем инстаграм-аккаунте.

Тяжелый диагноз у Шэннен Доэрти диагностировали в 2015 году. Тогда звезда пребывала в шоке и ужасе, боялась рассказать об онкологии родным. Ей пришлось пройти несколько сеансов химиотерапии, прежде чем удалось добиться ремиссии. Но болезнь вернулась вновь спустя пять лет.

Актриса взяла паузу в карьере и продолжает бороться со смертельно опасным недугом. Поклонникам она рассказывает, как проводит время и в каком состоянии находится. Шэннен признается, что самое слабое место болезни – близкие люди, которые помогают жить полноценно.

"После года борьбы с вернувшимся тяжелым диагнозом я снова начала заботиться о себе, я обнимаю себя каждый день. Это не всегда легко. <...> Меня поддерживают и направляют дальше по жизни мои друзья", – делится Доэрти.

Конечно, Шэннен не всегда находится в хорошем настроении. Она признается, что бывают дни, когда ее одолевают депрессия или лень. Но не смотря ни на что, ее регулярно зовет на прогулку подруга Анна-Мария. У нее звезда учится и новым кулинарным рецептам. Также к ней приезжает фитнес-тренер Кира Стокс, с которой Доэрти занимается физическими нагрузками.

