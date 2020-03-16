Марина Александрова вышла на связь после исчезновения

Актриса Марина Александрова объяснила, почему долгое время скрывалась от общественности. Звезда устроила информационный детокс.

Марина Александровна некоторое время не обновляла личные страницы в соцсетях. Интересно, что артистка исчезла с радаров на фоне возросшей популярности. После выхода на экраны исторической ленты "Екатерина. Самозванцы" и получения нескольких престижных кинонаград к знаменитости было приковано всеобщее внимание.

Наконец Александровна вышла на связь с поклонниками в "Инстаграм" и объяснила, почему пропала. Звезда российских сериалов подчеркнула, что с ней все в порядке. Она намеренно отказалась от соцсетей – соблюдает пост и много читает. По словам актрисы, за две недели она одолела пять книг, и это малая часть того, что она успевает сделать за день, не отвлекаясь на интернет.

Марина добавила, что люди стали слишком много времени тратить на просмотр чужих фото. "Прекрасное время, чтобы начать жить своей жизнью. Берегите свое здоровье, в том числе и душевное!" – заметила она.