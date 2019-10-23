Марину Александрову облизали с головы до ног

Для съемок в эфире артистка выбрала кожаное коричнево-рыжее платье ретро-фасона, золотые туфли-лодочки. Завершил образ комплект украшений в виде металлических цепочек.
Под постом знаменитость от всего сердца поблагодарила всю команду и ведущего шоу – Ивана Урганта. Кроме того, она поделилась яркими событиями, которые случились с ней после эфира.
"Была такая веселая и теплая программа, что я даже не расстроилась, когда после записи приехала в аэропорт и обнаружила, что взяла ошибочный паспорт без визы, могла не улететь, но сервис @wheelyru меня спас, водитель Рустам сделал невозможное и приехал за пять минут до окончания регистрации. Браво! День был насыщенным на события, а главное, в нем были прекрасные люди! Везет же мне)", – с юмором рассказала Марина.Поклонники пришли в восторг от необычного и смелого образа актрисы, сообщает Пятый канал. "Выглядите потрясающе🔥", "Такая стройная и красивая женщина...🙌", "Марина, образ восхитителен! Платье🔥, туфли💥👍", "Шикарная🔥", "Великолепная 💫", "Сказочная!", "Марина, образ идеален! Восторг!", "Бесподобна! Будем смотреть и восхищаться!", – писали обожатели.
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