Марину Александрову облизали с головы до ног

Накануне актриса Марина Александрова стала гостьей шоу Ивана Урганта. После программы она опубликовала фото в своем инстаграм-аккаунте, на котором продемонстрировала экстравагантный наряд.

Для съемок в эфире артистка выбрала кожаное коричнево-рыжее платье ретро-фасона, золотые туфли-лодочки. Завершил образ комплект украшений в виде металлических цепочек.

Под постом знаменитость от всего сердца поблагодарила всю команду и ведущего шоу – Ивана Урганта. Кроме того, она поделилась яркими событиями, которые случились с ней после эфира.

"Была такая веселая и теплая программа, что я даже не расстроилась, когда после записи приехала в аэропорт и обнаружила, что взяла ошибочный паспорт без визы, могла не улететь, но сервис @wheelyru меня спас, водитель Рустам сделал невозможное и приехал за пять минут до окончания регистрации. Браво! День был насыщенным на события, а главное, в нем были прекрасные люди! Везет же мне)", – с юмором рассказала Марина.