"Она меня бросила": актриса Марина Александрова рассталась с любовником

Алексей Панин пришел на программу Дмитрия Гордона. Скандально известный артист рассказал о романах с актрисами Екатериной Шпицей и Мариной Александровой, а также о ревности Александра Домогарова.

Алексей Панин убежден, что женщины его не любят, а терпят. "Честно тебе сказать, я задаю себе этот вопрос и не могу найти ответа. И вроде смотрю на себя в зеркало: страшный, тощий, уродливый... А эти дуры прутся и прутся", – сказал актер. Он отметил, что и бывшая его супруга Люся, и нынешняя любимая женщина Ева красивы, и что они в нем нашли, Алексей не знает.

Это касается не только незнакомых общественности дам. За плечами у артиста романы с актрисами Екатериной Шпицей и Мариной Александровой. "Катя Шпица была никому не известная девочка, которая была маленькая, из-под стола ее не было видно. И мы прекрасно проводили время. Пили чего-то, похмелялись..." – вспомнил Панин.

Что касается Александровой, то он отметил, что это "старая история", и "об этом можно уже рассказывать". "Мы с ней познакомились на тусовке в клубе "Кино", и она как раз уходила от Домогарова. И она уходила то от Домогарова, то от Панина. У нас с Маринкой были какие-то очень трогательные отношения", – сообщил Алексей.

На вопрос ведущего, не бил ли его Александр Домогаров, гость ответил, что тот пытался. "Мы с ним уже помирились. Он встречу со мной назначил. Пришел, высказал мне все... Он любил ее очень. И я ее любил", – рассказал актер. Панин дал понять, что отношения развивались всего месяц, но были невероятно бурными.

"Я залил ей весь белый ковер красным вином. Моя мама приезжала и говорила: "***, что ж ты за сын-то такой!" Я ее правда любил, но всего один месяц. А потом мы с ней разошлись просто. Она меня бросила. Меня все бабы бросают… У нас был такой роман, что мы за месяц так взорвали все, что некоторые люди столько за годы не проживают", – заключил артист. Панин убежден, что Александровой нужно сниматься не в сериалах, а в хорошем кино.