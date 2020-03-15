Названы лучшие сериалы России

На церемонии закрытия фестиваля были обнародованы лучшие российские теленовеллы прошлого, 2019 года. Гран-при получила драма "Шторм", а его создатель, Борис Хлебников, назван лучшим режиссером.
На этом победы "Шторма" не закончились. Актриса, Анна Михалкова, сыгравшая в сериале одну из главных ролей, получила награду "Лучшая женская роль". Ее партнер по съемочной площадке Александр Робак победил в номинации "Лучшая мужская роль". Наталия Мещанинова получила статуэтку "Дальневосточный лотос" за сценарий к той же теленовелле.
Приз зрительских симпатий забрала многосерийная картина "Эпидемия". В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" лидировал Максим Лагашкин, сыгравший в ленте "Жуки". Анна Котова-Дерябина, появившаяся в "Учителе", получила награду за лучшую женскую роль второго плана. Также жюри фестиваля оценило труд операторов: победу отдали Давиду Хайзникову за работу в сериале "Эпидемия".
Добавим, что теленовелла "Шторм" была тепло встречена критиками. Более того, роль в сериале ранее принесла Анне Михалковой престижную статуэтку "Золотой орел". Многосерийная картина транслируется на ТНТ с 10 марта.
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