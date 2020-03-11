"У нее 84 телефона и столько же помощниц": Власкин о работе с деловой Собчак и роли в фильме "Номер один"

19 марта в прокат выйдет фильм режиссера Михаила Расходникова "Номер один". Одну из главных ролей в картине исполнила звезда сериалов "Молодежка. Лед и пламя" и "Физрук" Дмитрий Власкин. В эксклюзивном интервью "Дни.ру" артист рассказал о своем персонаже и работе со скандальной журналисткой Ксенией Собчак.

В ленте "Номер один" Власкин сыграл предприимчивого молодого мужчину по имени Артем, который волею судеб знакомится с профессиональным похитителем предметов искусств Феликсом. Вместе персонажи решают украсть одну из самых дорогих картин современности.

По словам Дмитрия, его герой, хоть и склонен нарушать закон, не лишен обаяния. Артем очень любит жизнь и людей вокруг. "Он очень открыт этому миру. Его прошлое оставляет желать лучшего: он и его старший брат выросли в детском доме, они оба не знают как быть, кроме как использовать все возможности, которые попадаются под руку. Этот персонаж должен вызывать любовь и сострадание. В том, что он склонен к авантюрам, нет его вины", – отметил артист.

Власкин считает своего героя немного наивным. В шутку артист называет его неважным стартапером, который очень хочет быстро заработать. Дмитрий отмечает, что сегодня таких ребят как его Артем очень много: кто-то, например, придумывает приложения для смартфонов, а кто-то пытается "хайповать", записывая на видео дикие выходки и публикуя получившиеся кадры в Сети. Действия последних, к слову, звезда фильма "Номер один" не одобряет.

"Артем очень вдохновлен теми маленькими мошенничествами, которые он мог бы придумать, сделать. Ему и в голову не приходит, что то, что он делает, – плохо. "В этом фильме есть мораль: у каждого должен быть самый близкий человек, который направит на путь истинный. Для Артема – это девушка, которая хочет ему вправить мозги. Сказать, что его выбор не совсем верен, что есть другие способы жить", – сказал Власкин.

Также, отвечая на вопросы корреспондента "Дни.ру", актер рассказал о знакомстве с телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак. Светская львица появится в картине "Номер один" в роли наглой авантюристки.

"У меня не было возможности близко с ней познакомиться. Удалось пару раз пошутить про то, что у нее примерно 84 телефона с собой и столько же помощниц вокруг, которые помогали ей решать любые вопросы, которые возникали", – иронично отметил артист, добавив, что пару его острот Ксения оценила положительно.

Собчак, по словам Власкина, удавалось решать 33 задачи одновременно. Теледива с легкостью переключалась от одного дела к другому, при этом была всегда сконцентрирована.

"Меня поразило, она настоящий трудоголик, это я точно в ней увидел. Наблюдать за ней было довольно интересно", – высказалась звезда фильма "Номер один".