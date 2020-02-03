"Какая-то бомбическая": Мороз назвала "любимчика" в новых "Содержанках"

Видеосервис START начал показ второго сезона сериала "Содержанки" режиссера Дарьи Жук. Звезда многосерийной картины Дарья Мороз призналась, что с нетерпением ждет выхода шестого эпизода киноновеллы.

О том, что ожидает персонажей "Содержанок", Мороз знает не понаслышке. Во втором сезоне Дарья не только исполнила одну из главных ролей, но и попробовала свои силы в качестве продюсера.

"Дальше будет еще круче. Моя любимая пока что шестая. Она просто какая-то бомбическая… Плотная, динамичная. Там так развиваются события, что просто невероятно. Это наши внутренние, профессиональные дела", – сказала Дарья Мороз в беседе с "Дни.ру".

Артистка уверена, что зрители останутся довольны вторым сезоном. Пикантных сцен в новых эпизодах будет не меньше.

"Главное достоинство этого киносериала, подчеркиваю, киносериала, не в обилии постельных сцен, а в том, насколько они крутые. Во-вторых, в том, что они оправданы, в-третьих, в том, что драматическая составляющая важнее. Мне радостно, что сериал "Содержанки", как мне кажется, протоптал некую дорожку в российском кинематографе нового времени к безбоязненному изображению голого тела на экране. Это круто. Мне кажется, что это очень нормально и в порядке вещей, тем более, когда это настолько круто экспонирует каждого персонажа", – сказала знаменитость.

Дарья отметила, что команда сериала "Содержанки" постаралась сохранить преемственность первого сезона – это был принципиальный момент для создателей киноновеллы. По изобразительной части, по манере работы артистов, по тому, как написан сценарий, второй сезон будет похож на первый, однако в целом покажется менее аскетичным.

"Там появилась другая динамика, которая связана с женской природой. Энергия страстная, дополнительная, конечно, появилась благодаря Даше Жук, и это очень круто", – поведала звезда сериала "Содержанки".