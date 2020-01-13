"Он прекрасен": Мороз заинтриговала новым героем "Содержанок"

30 января 2020 года стартует второй сезон полюбившейся многим многосерийной картины. Перед выходом новых эпизодов Дарья Мороз решила подразнить поклонников.
В "Инстаграм" артистка опубликовала тизер продолжения сериала "Содержанки". Видео красавица– актриса сопроводила хештегом "ещенемногоещечутьчуть".
Внимательные подписчики заметили, что в сериях, которые вот-вот выйдут на экраны, появится новый персонаж. Фанаты сериала "Содержанки" увидели в тизере лауреата премии "Золотая маска" Игоря Миркурбанова.
"Даша а кого будет играть Миркурбанов..... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – удивленно спросила у Мороз подписчица. "Тайна;)) Смотрите первую серию! Он прекрасен", – заинтриговала артистка поклонницу.
Стоит отметить, что фанаты сериала "Содержанки" очень переживают из-за смены режиссера. Во втором сезоне Константина Богомолова заменила Дарья Жук. Зрители опасаются, что кадровые перестановки могут сказаться на качестве киноновеллы.
"Это лучшее ..,что я видела ,после "сладкой жизни"...очень жду ..,и вы неповторимы ..,неожиданное и неповторимое чувство ...", "Оборвем сайт 😍😁😁😁👍🏻 ждем!!!)" "Застыли в ожидании развязки. Сериал 👍супер. Дарья, Вам огромное спасибо👏🔥", "Шикарный сериал и великолепная Вы!!! А ваш танец в блестящем пиджаке просто огонь!!!!", "Ох, женщины и имя вам😃 -коварство! Я тоже жду про это "содержанство"!😆Надеюсь интересна будет "сторис"!? Ведь режиссер другой – я, лично беспокоюсь!))🤔😉", – пишут поклонники сериала "Содержанки".
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