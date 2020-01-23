"Никаких нравоучений!": Мороз встала на защиту развратных "Содержанок"

Драма "Содержанки" вышла на экраны в 2018 году и наделала много шума. В сериале достаточно откровенный сюжет и множество эротических сцен. Создатели теленовеллы показали жизнь охотниц за миллионерами без прикрас, что многим поборникам морали пришлось не по душе.
Перед выходом новых эпизодов Дарье Мороз пришлось заступиться за "Содержанок". В "Инстаграм" актриса поговорила с недовольными пользователями Сети, которые называли сериал развращающим.
"Дарья, скажите, пожалуйста, а в чем сверхзадача фильма? Какие выводы я должна сделать после просмотра? Я без претензии, просто, может я что-то не понимаю. Что все друг другу изменяют, что деньги стоят во главе мира?" – спросила у Мороз интернет-обывательница.
"Никаких. В этом прелесть этого кино: никаких нравоучений!" – ответила актриса из сериала "Содержанки".
К беседе присоединилась другая фанатка: "Дарья, Вы написали, что фильм нам не дает никаких нравоучений, а разве это хорошо? Чему учит фильм людей? Ведь кино должно сеять в массы только доброе и светлое! А здесь что? Может, я чего-то не понимаю?" На это Мороз заметила, что искусство должно вызывать эмоции, а не поучать.
Многие подписчики согласились с доводами звезды сериала "Содержанки". Отмечалось, что зритель сам должен понимать, что хорошо, а что плохо. "А я считаю, что показывают то, что бывает. Конкретно тебе или мне самой выбирать, быть такой же или идти другой дорогой", – сказала поклонница Дарьи Мороз.
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