"Никаких нравоучений!": Мороз встала на защиту развратных "Содержанок"

30 января онлайн-кинотеатр START начнет показ второго сезона сериала "Содержанки". Актриса, исполняющая одну из главных ролей, Дарья Мороз поговорила о многосерийной киноленте с поклонниками.

Драма "Содержанки" вышла на экраны в 2018 году и наделала много шума. В сериале достаточно откровенный сюжет и множество эротических сцен. Создатели теленовеллы показали жизнь охотниц за миллионерами без прикрас, что многим поборникам морали пришлось не по душе.

Перед выходом новых эпизодов Дарье Мороз пришлось заступиться за "Содержанок". В "Инстаграм" актриса поговорила с недовольными пользователями Сети, которые называли сериал развращающим.

"Дарья, скажите, пожалуйста, а в чем сверхзадача фильма? Какие выводы я должна сделать после просмотра? Я без претензии, просто, может я что-то не понимаю. Что все друг другу изменяют, что деньги стоят во главе мира?" – спросила у Мороз интернет-обывательница.

"Никаких. В этом прелесть этого кино: никаких нравоучений!" – ответила актриса из сериала "Содержанки".

К беседе присоединилась другая фанатка: "Дарья, Вы написали, что фильм нам не дает никаких нравоучений, а разве это хорошо? Чему учит фильм людей? Ведь кино должно сеять в массы только доброе и светлое! А здесь что? Может, я чего-то не понимаю?" На это Мороз заметила, что искусство должно вызывать эмоции, а не поучать.

Многие подписчики согласились с доводами звезды сериала "Содержанки". Отмечалось, что зритель сам должен понимать, что хорошо, а что плохо. "А я считаю, что показывают то, что бывает. Конкретно тебе или мне самой выбирать, быть такой же или идти другой дорогой", – сказала поклонница Дарьи Мороз.