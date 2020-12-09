Что рассорило Бурака Озчивита с партнершей по сериалу "Черная любовь"

Напряженные отношения между знаменитостями уже достаточно долго обсуждаются в турецких СМИ. Слухи о конфликте звезд сериала "Черная любовь" возобновились после недавнего интервью Неслихан Атагюль. В беседе с представителем прессы актриса попросила не упоминать имени Озчивита.
Бурак, в свою очередь, также старается не говорить об экс-партнерше. Однажды журналисты попросили артиста прокомментировать ситуацию с Атагюль. Озчивит сделал вид, что не расслышал вопрос, попрощался с репортерами и поспешил удалиться.
Между тем изданию "Гедже" удалось пообщаться с человеком, который близко знаком со звездами сериала "Черная любовь". Он поделился информацией на условиях анонимности.
По словам источника, никакого конфликта между Бураком и Неслихан никогда не было. В скандале виноваты исключительно СМИ. Все началось с "утки", которая была запущена газетчиками. В желтой прессе появилась информация о возможном романе звезд сериала "Черная любовь". Озчивиту и Атагюль пришлось выступать с опровержением. Со временем вопросы о нерабочих взаимоотношениях начали вызывать у артистов сильное раздражение.
"Ведь если бы вы не придумали историю о якобы романе между ними, то у них не возникало бы проблем со вторыми половинками, и не было бы причин сторониться друг друга", – высказался приятель знаменитостей.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Подросток
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но
Вам приходилось жить с алкоголиками?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.