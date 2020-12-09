В машину звезды "Молодежки" въехал КамАЗ

Звезда сериала "Молодежка" попала в аварию. В машину Евгения Банифатова въехал грузовик.

Неприятный эпизод произошел в Волгограде. С иномаркой Евгения столкнулся КамАЗ. 31-летний Банифатов приехал в город из столицы по работе.

По словам звезды сериала "Молодежка", виновником ДТП был другой водитель. Человек, сидящий за рулем грузовика, проявил невнимательность. Евгений Банифатов отделался только испугом. Между тем пострадала подруга актера, которая была рядом с ним в салоне автомобиля. Спутница Евгения получила травмы руки.

Банифатов отметил, что ему и его подруге повезло. Дорогое авто обеспечило им безопасность.

Актер из сериала "Молодежка" все еще в шоке от случившегося. Машине Евгения Infinity QX60 стоимостью более трех миллионов рублей теперь требуется ремонт.

Напомним, Евгения Банифатова отечественные зрители знают по ролям в сериалах "Молодежка" и "Склифосовский". В прошлом году артист сменил фамилию – ранее он был Евгений Кулик. В интервью знаменитость призналась, что полное совпадение имени с коллегой по цеху, другим Евгением Куликом, мешало его карьере.

Как писали "Дни.ру", в конце ноября стало известно о свадьбе другой звезды сериала "Молодежка". Актер Александр Соколовский отвел под венец девушку по имени Светлана. Артист похвастался фотографиями с торжества.