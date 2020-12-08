Дочь актера из "Счастливы вместе" отказалась принять его молодую жену

В середине октября Виктор Логинов в четвертый раз отправился в ЗАГС. 45-летний артист женился на 21-летней Марии Гуськовой. Новая супруга актера сериала "Счастливы вместе" на пять лет младше его старшей дочери Анны.
В свежем интервью Виктор признался, что его первенец не общается с Марией. "Дочь сильно переживала наш с ее мамой разрыв", – поведал Логинов. Артист испытывает чувство вины по отношению к наследнице.
Артист отметил, что его отношения с Анной не ладятся уже достаточно давно и проблема с каждым годом только усугубляется. Из сложившейся ситуации Виктор Логинов вынес хороший урок. Теперь он старается не допустить прошлых ошибок по отношению к младшим детям.
Напомним, впервые актер сериала "Счастливы вместе" женился в 19 лет. Избранница Наталья была на 11 лет старше Виктора. У нее подрастал восьмилетний сын от прошлых отношений. В этом браке у знаменитости родился первенец – Анна. С Натальей Виктор прожил семь лет.
Второй раз артист пошел под венец со Снежаной Морозовой. В этом союзе появился мальчик, которого назвали Дмитрий. Третьей женой Виктора Логинова была девушка по имени Ольга. Она родила артисту сыновей – Александра и Ивана.
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