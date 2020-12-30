Арзамасова умаслила переживающую за наследство сына экс-жену Авербуха

В свежем интервью прославленная фигуристка прокомментировала свадьбу экс-супруга с 25-летней "папиной дочкой". Ирина Лобачева сообщила, что теперь "положительно" смотрит на брак Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. Артистка смогла растопить лед в общении с Лобачевой, как-то умудрилась умаслить ее.
По словам Ирины, Лизе удалось выстроить отличный диалог с ее сыном Мартином. Известно, что 16-летний подросток проживает в одном доме с новоиспеченной женой отца.
"Я ее знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи", – подчеркнула Ирина Лобачева.
Фигуристка не стала скрывать, что еще не успела поздравить молодоженов. Всему виной, как сказала Ирина, плотный рабочий график. Лобачева от всего сердца желает счастья Авербуху и его избраннице.
Ранее Ирина Лобачева с опаской смотрела на роман бывшего мужа с молоденькой звездой ситкома. Более того, фигуристка советовала сыну быть осторожным с потенциальной мачехой. Спортсменка боялась, что Арзамасова оставит ее отпрыска без наследства. Ирина даже просила Мартина поговорить на эту тему с отцом.
Отметим, о свадьбе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой стало известно в конце декабря 2020 года. Женитьба спортсмена и молодой артистки стала предметом бурного обсуждения в Сети.
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