Самбурская разразилась гневной отповедью: Бородина, Бузова и Собчак – днище

Сериал "Беспринципные" рассорил отечественных звезд. Конфликт, который вот уже несколько дней муссируется в Сети, начался с негативного отзыва на теленовеллу. Его оставила ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина. Теледива назвала многосерийный фильм аморальным.
Критика возмутила некоторых звезд сериала "Беспринципные". Ведущей телестройки ответил писатель Александр Цыпкин, его поддержали актеры Максим Виторган и Настасья Самбурская. Бородиной намекнули, мол, она в своем глазу не видит бревна, а в чужом – разглядела соломинку.
Также в личном микроблоге Настасья Самбурская опубликовала пост, в котором разразилась гневной отповедью. Актриса назвала проект "Дом-2", его зрителей, ведущих, самые известные из которых Ксения Бородина и Ксения Собчак, "днищем".
"Миллионы рублей днища заработанных на днище – не показатель уровня интеллектуального превосходства 😂 а я пиарюсь на днище 😎 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась Настасья Самбурская.
В комментариях к публикации подписчики напомнили звезде сериала "Универ", что благодаря телестройке прославилась Ольга Бузова. Вокалистка появилась на проекте в 2004 году. Четыре года Ольга строила любовь как участница. В 2008-м стала ведущей шоу. В этом качестве знаменитость пребывает до сих пор.
"Господи🙊 интересно если Вас с Ольгой закрыть в одной комнате на пару часов, вы убьете друг друга?😂", – спросил подписчик у Самбурской. "Нет, она меня перепоет до смерти😊", – съязвила Настасья.
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