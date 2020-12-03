Взбесившая звезд Бородина отказалась извиняться

Теледива не ожидала такой яркой реакции от авторов "Беспринципных". Ксения Бородина отметила, что всегда прямо выражает свое мнение – это ее привычка. Звезда шоу "Дом-2" считает, что коллектив многосерийной картины должен был быть готов к критике и обсуждению.
Извиняться Бородина не намерена. Ксения подчеркнула, что заплатила за просмотр сериала "Беспринципные". К тому же, написав отзыв в личном микроблоге, она сделала бесплатную рекламу проекта. Звезда шоу "Дом-2" подчеркнула, что всегда ратовала за семейные ценности.
Как писали "Дни.ру", ранее Ксения Бородина раскритиковала сериал "Беспринципные". Ведущая реалити-шоу сказала, что картина оправдывает безнравственность.
На заявление теледивы отреагировал писатель Александр Цыпкин, рассказы которого стали основой для сценария ленты. Литературный деятель напомнил Ксении Бородиной, что "Дом-2" лицом которого она является уже много лет, также нельзя считать нравственным ориентиром.
На Ксению Бородину с критикой обрушились взбешенные актеры, снявшиеся в сериале. Максим Виторган и Настасья Самбурская в пух и прах разнесли звезду телестройки.
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