"С обеими": Бурунов не смог выбрать между Горбань и Медынич

На Первом канале стартовал показ сериала "Ищу жену с ребенком". Одну из главных ролей в теленовелле исполнил Сергей Бурунов. Картину сняли еще в 2013 году. Семь лет лента пролежала на полке.
По словам Бурунова, он очень любит сериал "Ищу жену с ребенком", поэтому очень переживал из-за того, что зрители не могут его увидеть. Сергей благодарен Первому каналу за то, что картина теперь увидела свет.
В теленовелле артист играет персонажа по имени Борис. Бурунов назвал своего героя обаятельным, совершенно сумасшедшим и жутко любвеобильным. Центральный персонаж сериала "Ищу жену с ребенком" владеет зоомагазином, где торгует редкими животными.
Партнершей Сергея Бурунова в картине стала звезда сериала "Кухня" Мария Горбань. "Прекрасная, красивая и с чувством юмора", – так описал коллегу по цеху артист в свежем интервью.
Журналисты попросили Сергей Бурунова выбрать с кем из актрис – с Марией Горбань или с Ольгой Медынич – он отправился бы отдыхать на курорт. "С обеими!" – сказал актер и рассмеялся.
Отметим, в сериале "Ищу жену с ребенком" Ольга Медынич сыграла Ладу – соседку и одноклассницу Бориса. Героиня актрисы изображает жену персонажа.
Популярные темы форума
Россия
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Дом 2
За что можно любить Россию?
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
Внучка вышла замуж за деда
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Телеконференция