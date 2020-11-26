Бурунов чуть не лишился мужского достоинства: Уролог меня ругал

Как рассказала звезда, съемки проходили в бассейне. Художники построили специальные декорации, которые имитировали настоящий водоем. "Налили туда какую-то фигню, а я должен был там плескаться", – вспоминает Сергей Бурунов.
Правда, вода в бассейне была ледяной. Актеру сказали, что подогревать ее слишком долго, поэтому приходилось играть в дискомфортных условиях. Из-за нахождения в холоде Сергей Бурунов чуть не лишился мужского достоинства – артисту пришлось обратиться к врачу, чтобы не нажить проблем с простатой. "Врач-уролог меня очень ругал". – говорит артист.
Оказалось, что съемки в "Последнем богатыре" были для Сергея Бурунова не самыми сложными. Тяжелее далась работа в сериале "Содержанки". Константин Богомолов требовал от актера игры "только глазами", как это делал Вячеслав Тихонов в "Семнадцати мгновениях весны". Артист поначалу с трудом понимал, что от него хочет режиссер.
Сергей Бурунов пожаловался, что его нечасто приглашают на драматические роли – в нем видят исключительно комедийного персонажа. По словам звезды, она застряла в этом амплуа после шоу "Большая разница". "Это клеймо я года четыре отдирал со лба", – отметил артист.
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