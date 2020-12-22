"Тупоголовые": Панин после провокации обрушился на недалеких россиян

Звезда кино и сериалов опубликовал в личном микроблоге видео, снятое в Испании. В кадре Алексей Панин подстрекает дочь Анну украсть апельсин с дерева. Актер говорит наследнице надеть маску и капюшон. Сорвав фрукт, девочка и ее родитель убегают с места "преступления". Под публикацией скандальная знаменитость написала, что таким образом добывает еду на чужбине.
Ролик привлек внимание пользователей Сети и СМИ в России. Многие интернет-обитатели серьезно восприняли происходящее в кадре.
Между тем в свежем "Сторис" в "Инстаграм" Алексей Панин сообщил, что провокация, которую он устроил, удалась на славу. Недалекие журналисты и их аудитория проглотили наживку.
"Я думал, дебилов все-таки меньше", – сказал Алексей. Панин подчеркнул, что ролик был шуточным, апельсины в Испании растут на каждом шагу и сорвать их может любой желающий.
"Мы знали, что тупоголовые российские СМИ за это уцепятся, но я не думал, что настолько оперативно. А людей сколько в "Инстаграме" во все это верят", – добавил артист. Алексей Панин с иронией отметил, что в России, видимо, закончились проблемы и прессе только и остается, что писать о нем.
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