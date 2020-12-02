Почему Мария Куликова много лет прячет любимого

Создатели сериала "Склифосовский" приступили к созданию девятого сезона. Главные звезды картины уже трудятся на съемочной площадке. Мария Куликова вновь вживается в роль нейрохирурга Марины Нарочинской.
После съемочной смены уставшая артистка возвращается домой, где ждет любимый мужчина. Имя избранника и род его деятельности знаменитость скрывает. Развод помог Куликовой усвоить постулат "счастье любит тишину". Актриса боится, что внимание публики отразится на отношениях.
Между тем ходят слухи, что звезда "Склифосовского" живет с коллегой по цеху Виталием Кудрявцевым. Сами звезды сериалов отрицают эту информацию.
В ЗАГС Мария и ее таинственный избранник не торопятся. Актриса не скрывает, что штамп в паспорте не имеет для нее никакого значения. Знаменитость терпеть не может всякого рода бюрократические процедуры.
По словам Марии Куликовой, любимый мужчина смог найти общий язык с ее сыном от прошлых отношений. Десятилетний Иван принял отчима, последний, по словам Марии, способен одним лишь взглядом утихомирить ребенка.
Напомним, с отцом Ивана, Денисом Матросовым, Мария Куликова познакомилась на съемках сериала "Две судьбы". Артистов сразу потянуло друг к другу. Через три года после начала романа знаменитости стали мужем и женой. Этот брак просуществовал 14 лет. Семья распалась из-за плотного графика супругов.
Стоит добавить, что восьмой сезон сериала "Склифосовский" уже готов, однако зрители его еще не видели. Эта часть картины была отснята минувшим летом.
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