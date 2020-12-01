Отсидевшей в тюрьме звезде "Отчаянных домохозяек" дали работу

В 2019 году лауреата премий "Эмми" и "Золотой глобус" арестовало ФБР. Фелисити Хаффман обвинили в мошенничестве. Как установило следствие, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" заплатила 15 тысяч долларов, чтобы помочь одной из дочерей поступить в колледж. Знаменитость заплатила некой организации за фальсификацию экзамена, результаты которого учитывают при отборе.
Афера имела большой масштаб. По делу о мошенничестве проходило несколько десятков человек. Среди арестованных была еще одна звезда телевидения – Лори Локлин.
После ареста Фелисити Хаффман признала вину. В свое оправдание звезда сериала сказала, что пошла на подлог ради наследницы. Дочь знаменитости мечтала стать актрисой, но для поступления в профильный вуз ей не хватало баллов по математике.
Фелисити приговорили к 14 дням в тюрьме, году условно и штрафу в 30 тысяч долларов. Также звезду сериала "Отчаянные домохозяйки" принудили к 250 часам общественных работ.
За судебными тяжбами с участим Хаффман следила вся Америка. Имя актрисы не сходило со страниц прессы. Карьера знаменитости оказалась под угрозой. Актрисе перестала получать предложения от продюсеров.
Спустя полтора года после скандальных событий звезда "Отчаянных домохозяек" получила роль. Фелисити Хаффман снимется в новом сериале от ABC. У ленты пока нет названия.
Ситком расскажет о женщине, получившей в наследство бейсбольную команду. Сценарий шоу написала Бекки Хартман-Эдвардс, работавшая над лентой "Секс в большом городе".
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