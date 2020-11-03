Актриса Старшенбаум пережила клиническую смерть

Знаменитость пережила клиническую смерть. О случившемся Анна Старшенбаум рассказала шоумену Борису Корчевникову.
По словам актрисы, ее госпитализировали почти сразу после съемок программы "Форт Боярд". Анна участвовала в шоу примерно год назад.
В рамках проекта Старшенбаум пришлось нырять в ледяную воду. Актриса погружалась на глубину четырех метров. Под водой девушке стало плохо, ее сердцебиение участилось. Анна попросила продюсеров освободить ее от выполнения задания. Устроители шоу навстречу знаменитости пойти отказались. Старшенбаум пришлось подчиниться.
После съемок артистку в сильный ветер везли на катере к аэропорту. В самолете Анна замерзла из-за кондиционера.
Уже в Москве Старшенбаум почувствовала недомогание. Актрисе вызвали бригаду медиков, которая доставила ее в больницу. Доктор диагностировал у Анны сильнейшее воспаление гайморовых пазух.
"В каком-то темном кабинете, в какой-то старой больнице, чем-то вроде гвоздя пробивали молотком дырочку в ноздре", – вспомнила тот кошмарный день знаменитость.
Во время процедуры Анна Старшенбаум потеряла сознание. Врачи чудом спасли звезду сериала "Зови меня мамой".
По словам актрисы, случившееся с ней, изменило ее жизнь. После клинической смерти Анна освободилась от разрушительных отношений и направила все силы на воспитание сына.
Популярные темы форума
Предупреждали !
как понять, что изнасиловали?
принудительная стерилизация
Какую бы вы выбрали?
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Ляшки натирают
Дети или муж?
в России хуже чем в Африке
женщина или мужчина?