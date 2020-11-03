Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Вторник
3 ноября
Лента новостей
15:39
Тодоренко сделала странный подарок на день рождения Топалова
15:37
"Финал моей игры": бывшему мужу после расставания с Гагариной понадобилась помощь психоаналитика
15:36
В Москве мужчина с двумя гранатами пришел к отделению полиции
15:34
"И снова 18!": помолодевшая Валюшкина рванула на курорт
15:10
В семье Аллы Пугачевой грядет пополнение
15:05
"Прикован к постели и не может говорить": Азиза прокомментировала новость о критическом состоянии Моисеева
15:01
Политолог напомнил про обещание Байдена усилить санкции против России
15:01
Актриса Старшенбаум пережила клиническую смерть
15:01
"В машине были еще два человека": сенсационное заявление экс-адвоката Ефремова
14:59
Названы главные проблемы российского здравоохранения в борьбе с пандемией
14:52
Известный актер с болью вспомнил разрушенный брак: Во многом был виноват
14:37
"Ну зачем губы красить?": дочь Киркорова на пляже удивила народ
14:31
Выявлена новая мутация коронавируса: еще заразнее и разрушительнее
14:30
Умер один из создателей "Незнайки"
14:21
Соперник Лукашенко о кризисе в Белоруссии: Следствие пофигизма
14:19
Сафронов в шоке от ругани наследников Цывиной: Непристойно и неправильно
14:11
Тайно вышедшая замуж Серябкина принимает поздравления с беременностью
14:04
Жена Урганта решилась на кардинальные перемены
13:50
Красавица-актриса втянула Бориса Корчевникова в сомнительную историю
13:49
"От тебя я такого не ожидала": Бузова шокировала Успенскую поступком
13:45
При крушении катера в Анталье погиб россиянин
13:36
Спустя три дня: в Турции из-под завалов достали живого ребенка
13:33
Трамп против Байдена: как проходят выборы президента США
13:31
Вышедшая на сцену после долгого перерыва Проскурякова вызвала шок
13:26
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
13:24
В Кургане женщина десять лет избивала дочь
13:20
"Пошла по наклонной": сверкнувшую прелестями Карпович разнесли в пух и прах
13:12
Есть пострадавшие: в центре Москвы столкнулись восемь машин
13:09
Стало известно о подозрительном поступке Владимира Конкина после смерти дочери
13:08
Эксперт заявил об углублении политического кризиса в Белоруссии: Следующим шагом станет дефолт
13:03
"Спирт, латекс, скальп!": Дарья Мороз ошарашила фальшивыми волосами
12:52
Воля выставил Утяшеву в неприглядном виде: Зачем Лясю испортили...
12:38
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
12:33
Что хорошего сделал Трамп для России: Агент Дональд
12:32
Как спасти сбережения в кризис
12:18
"Всех родственников обработала": затравленная сноха Кудрявцевой рассекретила жуткую драму
12:16
Сбивший пешехода и уехавший с места ДТП водитель попал на видео
12:04
Политолог о 77-летнем Байдене: Править при нем будут другие люди
11:58
Как управляющие компании заставляют невнимательных жильцов платить больше
11:43
Познер обнародовал письмо саратовского главврача о ситуации с COVID-19 в России: Массовый психоз
11:34
Михалкова лишили позорной премии
11:29
"Брутальный голубой": Стас Костюшкин раскрыл "всю правду" о своей ориентации
11:05
Родственники ее травили и добивали: стало известно о потере 80-летней Светланы Светличной
10:43
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 18,6 тысячи
10:21
Глава Республики Алтай заболел коронавирусом
10:19
Наталья Фриске раскрыла причину развода: Год к этому готовилась
10:07
Трамп оказался популярнее Байдена в ключевых штатах – подробности
10:07
Урну с прахом Легкоступовой похоронят возле могилы Началовой
10:05
В Екатеринбурге обстреляли автобус
09:57
"Обдолбанный": сын Ирины Цывиной пришел на шоу в странном виде
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"На улицы людей выводит гнев": эксперт оценил ситуацию с протестами в Белоруссии
Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков
Орбакайте заявила о важных изменениях в жизни сына
Некрасиво шутил и прихватил падчерицу за зад: грязные подробности развода Ольги Кабо
Ягудин защитил опозорившуюся Бузову от разъяренной толпы
Сериалы
Актриса Старшенбаум пережила клиническую смерть

Актриса Старшенбаум пережила клиническую смерть

Анна Старшенбаум. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Зови меня мамой" попала в больницу после съемок в экстремальном шоу. Актриса Анна Старшенбаум оказалась на грани.
прочитано 341 раз

Знаменитость пережила клиническую смерть. О случившемся Анна Старшенбаум рассказала шоумену Борису Корчевникову.

ПО ТЕМЕ

Красавица-актриса втянула Бориса Корчевникова в сомнительную историю

Анна Старшенбаум о разводе: Мы много лет не могли этого сделать

 Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

По словам актрисы, ее госпитализировали почти сразу после съемок программы "Форт Боярд". Анна участвовала в шоу примерно год назад.

В рамках проекта Старшенбаум пришлось нырять в ледяную воду. Актриса погружалась на глубину четырех метров. Под водой девушке стало плохо, ее сердцебиение участилось. Анна попросила продюсеров освободить ее от выполнения задания. Устроители шоу навстречу знаменитости пойти отказались. Старшенбаум пришлось подчиниться.

После съемок артистку в сильный ветер везли на катере к аэропорту. В самолете Анна замерзла из-за кондиционера.

Уже в Москве Старшенбаум почувствовала недомогание. Актрисе вызвали бригаду медиков, которая доставила ее в больницу. Доктор диагностировал у Анны сильнейшее воспаление гайморовых пазух.

"В каком-то темном кабинете, в какой-то старой больнице, чем-то вроде гвоздя пробивали молотком дырочку в ноздре", – вспомнила тот кошмарный день знаменитость.

Во время процедуры Анна Старшенбаум потеряла сознание. Врачи чудом спасли звезду сериала "Зови меня мамой".

По словам актрисы, случившееся с ней, изменило ее жизнь. После клинической смерти Анна освободилась от разрушительных отношений и направила все силы на воспитание сына.

Автор: 3 ноября 2020, 15:01 Источник: Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вернувшиеся с того света российские знаменитости

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Соперник Лукашенко о кризисе в Белоруссии: Следствие пофигизма
Трамп против Байдена: как проходят выборы президента США
Эксперт заявил об углублении политического кризиса в Белоруссии: Следующим шагом станет дефолт
Что хорошего сделал Трамп для России: Агент Дональд

Шоу-бизнес

В семье Аллы Пугачевой грядет пополнение
"Прикован к постели и не может говорить": Азиза прокомментировала новость о критическом состоянии Моисеева
"В машине были еще два человека": сенсационное заявление экс-адвоката Ефремова
Известный актер с болью вспомнил разрушенный брак: Во многом был виноват

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Коронавирус

Выявлена новая мутация коронавируса: еще заразнее и разрушительнее

Открытие совершили американские ученые

Шоу-бизнес

Известный актер с болью вспомнил разрушенный брак: Во многом был виноват

Супруги долго враждовали

Шоу-бизнес

"Пошла по наклонной": сверкнувшую прелестями Карпович разнесли в пух и прах

Мирослава разделась ради съемок
Шоу-бизнес

Воля выставил Утяшеву в неприглядном виде: Зачем Лясю испортили...

Артист решил пошутить

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года
Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+